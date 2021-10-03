شاهد .. أغرب من الخيال وأجرأ من الجرأة.. صور دنيا بطمة تضعها في موقف محرج.. اتفرج

انت الان تتابع خبر أغرب من الخيال وأجرأ من الجرأة.. صور دنيا بطمة تضعها في موقف محرج.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت المطربة دنيا بطمة حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعى وتصدرت التريندات على أثرها، وذلك بسبب الصور الجديدة التي ظهرت بها من خلال حسابها على موقع إنستجرام، والتي اختلفت فيها ملامحها عما اشتهرت به في بدايتها حينما شاركت ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية “آراب أيدول”.

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دنيا بطمة وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز صورها التي أثارت حالة كبيرة من الجدل مؤخرًا، بعدما تغيرت ملامحها فيها بصورة كبيرة دفعت كثيرين لسؤالها عن سبب هذا التغيير في حين حملت تعليقات آخرين شعار “أصبحت شخص آخر” في إشارة إلى تغيرها بشكل كبير.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي تشغل المطربة المغربية دنيا متابعيها عبر وسائل السوشيال ميديا، حيث سبق وفاجأتهم للمرة الأولى العام الماضى بصور مماثلة إلا أنها وخلال الصور الأخيرة بدا عليها زيادة وزنها بشكل أكبر عما كانت متعارفة بين جمهورها.

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