اتفرج – رانيا يوسف تظهر بإطلالة مفاجئة

شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تظهر بإطلالة مفاجئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، صورة لها اعتمدت فيها على فستان أصفر أنيق منحها لمسات ساحرة وتماشي مع لون بشرتها البرونزية.

كما شوقت النجمة المصرية الجمهور لمفاجأة جديدة تخص أحدث أعمالها الفنية.

و علقت رانيا يوسف على صورة لها : “مساء الخير وحشتوني جدا جدا جدا عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على عايزة اقولكم إن دي خلاص صفحتي الوحيدة والرسمية على فيسبوك، واي صفحة تانية غير تابعة تماما ليا ! وعندي ليكم خبرين حلويين أوي !!! شوفوا الفيديو وهتعرفوا”.

و نشرت الفنانة رانيا يوسف صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور “إنستغرام”، لتستعرض رشاقة قوامها وأنوثتها على طريقتها الخاصة أمامهم.

وعلقت على الصور، قائلة: “المتشائم يرى أن الشمس قد غابت لكن المتفائل يرى أن الشمس أشرق في مكان آخر”.

يذكر أن رانيا يوسف ظهرت رانيا بإطلالة أنوثية مبهجة، مرتدية فستانا قصيرا، مجسما من أعلى ومنفوشا من أشفل، مصمم من قماش فاخر باللون الأصفر، مما جعلها تشبه الزهرة في البستان، فيما انتعلت حذاءً ذا كعب عال باللون الفضي.