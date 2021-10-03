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شاهد .. نسرين طافش بفستان جلد النمر ..تعمدت وضع نقشة رأس النمر في خلفيتها وكشفت منطق الصدر لتثير المتابعين بظهورها!

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش مجموعة صور على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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وظهرت ​نسرين طافش بإطلالة، وهي ترتدي فستان جلد “النمر” فيما كشفت عن أجزاء واسعة من منطقة الصدر.

 

فيما فاجأت طافش جمهورها بقوامها المتناسق ورشاقتها  وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.80478997

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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