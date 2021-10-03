شاهد .. نسرين طافش بفستان جلد النمر ..تعمدت وضع نقشة رأس النمر في خلفيتها وكشفت منطق الصدر لتثير المتابعين بظهورها!

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انت الان تتابع خبر نسرين طافش بفستان جلد النمر ..تعمدت وضع نقشة رأس النمر في خلفيتها وكشفت منطق الصدر لتثير المتابعين بظهورها! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)
نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش مجموعة صور على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.
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وظهرت نسرين طافش بإطلالة، وهي ترتدي فستان جلد “النمر” فيما كشفت عن أجزاء واسعة من منطقة الصدر.
فيما فاجأت طافش جمهورها بقوامها المتناسق ورشاقتها وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.80478997