شاهد .. نسرين طافش بفستان جلد النمر ..تعمدت وضع نقشة رأس النمر في خلفيتها وكشفت منطق الصدر لتثير المتابعين بظهورها!

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 07:00 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية الشهيرة نسرين طافش مجموعة صور على حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

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وظهرت ​نسرين طافش بإطلالة، وهي ترتدي فستان جلد “النمر” فيما كشفت عن أجزاء واسعة من منطقة الصدر.

فيما فاجأت طافش جمهورها بقوامها المتناسق ورشاقتها وهو ما نال اعجاب الكثير من متابعيها.80478997