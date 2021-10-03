شاهد .. "انا الخطر"محمد رمضان..بروب الملاكمه وبإطلالة غريبه يثير الجمهور!

انت الان تتابع خبر "انا الخطر"محمد رمضان..بروب الملاكمه وبإطلالة غريبه يثير الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأ الفنان والنجم المصري محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بفيديو قصير.

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وظهر النجم رمضان في إطلالة جديدة و”غريبة”، حيت يرتدي بنطال وقميص باللون الأبيض وعليهم رسومات وأشكال باللون الأسود.

https://www.instagram.com/reel/CUj85IohrBl/?utm_medium=copy_link

فيما ارتدي فوقهم روب طويل باللون الأسود، كما وكان يرتدي بوت باللون الأبيض.

وعلق النجم المصري محمد على الصورة قائلاً :” لست في خطر انا في خطر”.



واستغرب جمهور المصري رمضان، بظهوره بهذه الإطلالة الغريبة وكذلك تعليقه غير المفهوم.

حيث علق أحد المتابعين :” تهورت ههههههههه”. فيما علق أخر :” انت وين لكيت هاي الكلاوات”.

كما وعلق متابع أخر على الفيديو :” بكفي هبل”.

كما علقت إحدى المتابعات :”عزا عزا هههههههه مالو انجن هاد ههههه”.

يشوق جمهوره

وقبل أيام، فاجأ الفنان رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” عن اقامة أولى حفلاته بالعراق.

وأعلن الفنان رمضان، عن إقامة أولى حفلاته في إحدى المحافظات العراقية قريبًا.



وقال النجم رمضان “تم الحمد لله الاتفاق على أول حفلة جماهيرية لي في ستاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي قريباً”.56086395