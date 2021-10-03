شاهد .. عروس زرعت أجهزة تنصت في ليلة زفافها والصدمة؟

انت الان تتابع خبر عروس زرعت أجهزة تنصت في ليلة زفافها والصدمة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في حادثة غريبة من نوعها تصدرت محركات البحث وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع بسبب زوجان قررا التنصت ليلة زفافهم ليتمكنا من سماع التعليقات التي يقولها الضيوف عنهما.

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في التفاصيل ، وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن عريسا وعروسا بريطانيين قاما بزرع أجهزة تنصت أسفل الطاولات خلال حفل الزفاف ليتمكنا من التنصت على ما يقوله الضيوف في الحفل.

وسارت الأمور وفقا لما خطط له العروسان، وبالفعل تمكنا من سماع تعليقات ضيوف حفل الزفاف، ولم يتمكنا من منع ضحكاتهما وهما يسمعان ما يقوله الضيوف.

الجدير بالذكر أن العريس والعروس نشرا مقطع فيديو لهما عقب الزواج بعد سماعهما تعليقات الحفل وهما يضحكان خلال الرقصة الأولى لهما ضحكا هيستيريا وأوضحا السبب في ضحكهما المتواصل وهو سماع تعليقات أصدقائهما، ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية عبر تيك توك تخطت المليون مشاهدة.

وأوضح العريس والعروس، أن زرع أجهزة التنصت أسفل الطاولات كان بغرض رغبتهما في سماع ردود أفعال أصدقائهما حينما يرونهما في يوم زفافهما خاصة أنهما تجمعهما قصة حب شهد لها عدد كبير من أصدقائهما.91710807