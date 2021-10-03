شاهد .. بعيدا عن الادب ..ممثل سينمائي " التجأت زوجته الى الحرام وخانته مع جرسون وحاولت قتله ؟

انت الان تتابع خبر بعيدا عن الادب ..ممثل سينمائي " التجأت زوجته الى الحرام وخانته مع جرسون وحاولت قتله ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

يعتبر الفنان السينمائي عبدالعزيز مخيون من الممثلين القلائل الذين سطعت نجوميتهم في الثمانينات والتسعينات بشكل لافت، وقدم عدد من الأفلام التي لاقت نجاح كبير وحققت شهرة عالية، بالإضافة الى الأدوار التي تميز بها مخيون في مسيرته الفنية والتي جعلت منه نجم يستحق اللقب بجدارة.



ولد الفنان عبد العزيز صالح مخيون في عام 1943، في محافظة البحيرة، وكان يميل إلى الفن من طفولته، فقد عشق العزف على الكمان وتعلمه، ولم يتاون أبدا عن التمثيل على مسرح المدرسة واتسعت شهرته صغيرا بين أهل الحي ومدرسي وطلبة المدرسة بقدراته الفنية الكبيرة.35381665

بعد انهائه للتعليم المدرسي، التحق في معهد الفنون المسرحية، وبعد تخرجه، أنشأ عبد العزيز مخيون فرقة مسرحية أطلق عليها اسم "الفلاحون" وقدم فيها عرضا بعنوان الصفقة للكاتب الراحل توفيق الحكيم.



وتوالت الأعمال الفنية والمشاركات السينمائية والتلفزيونية، ومن أهم أدواره تشخيصه للراحل الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في مسلسل أم كلثوم، وأيضا شارك في مسلسل شيخ العرب همام، و"الجماعة 2" الكبريت الأحمر، "الكنز، دم الغزال، الهروب، اسماعيل يسن أبو ضحكة جنان، "السندريلا، "ليالي الحلمية، زيزينيا، خالتي صفية والدير، المشخصاتية، الكرنك، سري للغاية، الشهد والدموع، بدون ذكر أسماء، أنا وأنت وبابا في المشمش، البرنس.

تزوج عبد العزيز مخيون في البداية من الفنانة والكاتبة، منحة البطراوي، وأنجب منها 5 أبناء وهم مريم وعصماء وعلياء وعلي الدين وصلاح الدين، وعندما تزوج ثانيةً من سحر ابو القاسم، انفصل عن زوجته الأولى.



اعتاد عبد العزيز مخيون أن يصطحب سحر أبو القاسم لمطعم معين، وتعودا على أن يتناولان الطعام فيه، وذات مرة كان لدى مخيون ثلاث أيام من التصوير في الإسكندرية، لكن تأجل التصوير، لكنه وعاد إلى المنزل بشكل مفاجئ ليجد زوجته تخونه مع جرسون المطعم.



هرع عبد العزيز مخيون لإحضار مسدسه، لكن زوجته كانت أسرع فجلبت سكينًا واستمرت في طعنه إلى أن وصل عدد الطعنات إلى 21 طعنة، ونقل عبد العزيز مخيون الى المستشفى، وظل فيه حوالي 3 أشهر، بينما حكم على الزوجة والجرسون بمدة 10 سنوات سجنًا مع الشغل.



ابتعد عن الفن لفترة طويلة خاصة بعد ثروة 25 يناير عام 2011، بعد انتشار ظاهرة أفلام المقاولات وقلة الأعمال الفنية الهادفة، حيث يحرص منذ بداية مشواره الفني على تقديم وجبة دسمة من الأعمال التي بها رسالة للجمهور وتكون بصمة مشرفة في مشواره الفني.

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