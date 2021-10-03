شاهد .. ماهو السبب في رفض عاصي الحلاني عمل إبنته في مطعم فرنسي؟

انت الان تتابع خبر ماهو السبب في رفض عاصي الحلاني عمل إبنته في مطعم فرنسي؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 08:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت الشابه دانا الحلاني الكل حين نشرت عددًا من الصور الجديدة لها ظهرت تعمل في مطعم فرنسي، لم تخجل من صورها ولا من وظيفتها المستقبلية كـ “شيف” بما أنها اختارت باريس لتكمل تحصيلها الجامعي وحصلت على شهادة جامعية كشيف مطبخ، وحققت حلمها الطفولي.



دانا ليست كبنات جيلها، وأقصد البنات اللاتي تعشن حياة رفاهية تامة وتعتمدن على أهلهن بالمصروف والتعليم والشهادات، بل ثابرت ونجحت وتألقت وعملت في مطعم عادي لتعد الطعام الذي يطلبه الزبائن.51532812



رفضت دخول المجال الفني، أو دراسة إدارة الأعمال أو ما يناسب وضع والدها النجم عاصي الحلاني

، بل اختارت اختصاصًا لطالما حلمت به ولم يقف أحد بوجه طموحاتها.



البعض اعتقد بأن عاصي رفض عمل إبنته في المطعم لأن الـEgo لا يسمح له، لكنه لا يهمه المظاهر بقدر اهتمامه بسعادة إبنته التي لن يقف طموحها عند هذا الحد، بل ستفتتح مطعمًا أو سلسلة مطاعم في العالم العربي والأجنبي وستنجح دون أن تعتمد على إسم والدها.51532812