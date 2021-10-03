شاهد .. قتلت زوجها بأغرب طريقة على الاطلاق طريقة لا تخطر على بال ...اتفرج

انت الان تتابع خبر قتلت زوجها بأغرب طريقة على الاطلاق طريقة لا تخطر على بال ...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - صدمت زوجة مصرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد قتل زوجها بطريقة مراوغة تصدرت محركات البحث.

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في التفاصيل ، طريقة ماكرة وشيطانية لقتله والاستيلاء على متعلقاته بتحريض من اثنين من أقاربه.

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من كشف غموض العثور على جثة موظف داخل شقة بمنطقة شاطئ النخيل بالعجمي إذ تبين أن ربة منزل على علاقة بالمجني عليه متزوجة منه عرفيا استعانت بشخصين آخرين لقتله بهدف السرقة.

وتعود تفاصيل الواقعة كما سطرتها تحقيقات النيابة العامة التي تمت بإشراف المستشار أحمد جمال رئيس نيابة العامرية أول، بدأت ببلاغ تلقاه قسم شرطة العامرية أول يفيد العثور على جثة شخص داخل الشقة سكنه بالعقار رقم 65 بشارع 4 بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة المجني مسجاة أعلى سرير حجرة النوم، بها إصابة في الرأس، فيما تبين سلامة منافذ الشقة المشار إليها.وجه اللواء محمود أبوعمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي لكشف غموض الحادث وضبط الجناة.

وتوصلت جهود تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل تدعى «شيماء» على علاقة بالمجني عليه ومتزوجة منه عرفيا، بتحريض من اثنين آخرين تربطهما صلة قرابة بالمجني عليه.22688619