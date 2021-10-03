اتفرج – خالد النبوي يكشف الإعلان عن عمره الحقيقي

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوي يكشف الإعلان عن عمره الحقيقي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رفض الفن المصري خالد النبوي الكشف عن عمره الحقيقي، حتى لا يتم حصره في قالب معين من الشخصيات في الأدوار التي يقوم بها.

وأكد أنه يتعمد إخفاء عمره الحقيقي لكي لا يحصره المخرجين في قالب معين، ويستطيع تجسيد كل الشخصيات مهما كانت أعمارهم.

وأوصح ان عدم قدرة البعض على تحديد عمره أو معرفته يعتبر شيئاً إيجابياً، وتُتيح له منافسة الأجيال الجديدة، معقِّباً: “عشان نقولهم إحنا موجودين أهو”.

كما كشف خالد النبوي أن هناك علاقة صداقة تجمعه بعدد من الفنانين العالميين من بينهم الفنان منهم روبرت دي نيرو، وقال عنه إنّه ممثل عظيم وشخصية عظيمة، وعندما يسافر إلى نيويورك يقابله، ولديه صداقة مع الممثلة العالمية إيفا جرين، والتي شاركها فيلماً بعنوان “مملكة الجنة”، مؤكداً أنّ له صوراً معها بالكواليس واحتفال بالفيلم في لندن ونيويورك.

وتحدث خالد النبوي عن رؤية المخرجين له وحصره في أدوار محددة “الطالب الجامعي”، إذ قال: “كنت أتمنى أعيش في مصر الفرعونية، لأنها كانت سيدة الدنيا في ذلك الوقت”.

يذكر أن الفنان خالد النبوي يشارك في بطولة فيلم “أهل الكهف” إلى جانب عدد من النجوم وهم “محمود حميدة، أحمد عيد، غادة عادل، مصطفى فهمي، محمد فراج، محمد ممدوح”.