شاهد .. بوصلة رقص فاضحة.. ميس حمدان تشعل مواقع التواصل بحركات إغراء (اتفرج)

انت الان تتابع خبر بوصلة رقص فاضحة.. ميس حمدان تشعل مواقع التواصل بحركات إغراء (اتفرج) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 09:31 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة ميس حمدان، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بوصلة رقص جريئة مما عرضها للانتقادات من جمهورها.

وظهرت ميس بوصلة رقص جريئة وهي ترتدي ملابس مريحة وتوب قصيرة أظهرت بطنها وصدمت المتابعين بحركاتها التي اعتبروها مبالغة، وتخطى الفيديو الـ 25 ألف مشاهدة بعد وقت قليل من عرضه.40925272





نشرت الفنانة ميس حمدان، فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، بوصلة رقص جريئة مما عرضها للانتقادات من جمهورها.

وظهرت ميس بوصلة رقص جريئة وهي ترتدي ملابس مريحة وتوب قصيرة أظهرت بطنها وصدمت المتابعين بحركاتها التي اعتبروها مبالغة، وتخطى الفيديو الـ 25 ألف مشاهدة بعد وقت قليل من عرضه.





يُذكر أنّ ميس حمدان ابتعدت في الآونة الأخيرة عن المشاركة في أعمال فنية، من أجل التفرغ لمشروعها الخاص بالأزياء.

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