شاهد .. قبل وبعد الزواج..فضيحة الممثل التركي الملقب ب"مهند" كيفانش تاتليتوغ وزوجته ضحية!

انت الان تتابع خبر قبل وبعد الزواج..فضيحة الممثل التركي الملقب ب"مهند" كيفانش تاتليتوغ وزوجته ضحية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)

قالت المذيعة التركية بيرجان بالي إنها حصلت على معلومات دقيقة حول النجم التركي كيفانش تاتليتوغ وزوجته باشاك ديزر التي تكبره بالسن.



وقالت إنه أصبح أكثر عدوانيًا بعد الزواج، وكان ضرب زوجته أكثر من مرة دون أي أسباب وأصبحت ضحية تكبره وسلطته.45711984



كيفانش لم ينفِ حتى الآن إداعاءات تلك المذيعة ولم يؤكد

معلوماتها وما إذا كانت حصلت عليهم من باشاك أم من مقربين إليها.



لكن هل يٌعقل أن يكون كيفانش عدوانيًا لهذه الدرجة؟ وهو الذي جعلنا نحب العشق والحب مجددًا.



ربما تكون المعلومات خاطئة بما أن كيفانش عاد ليحتل الساحة التركية بالإعلانات، وإذا كان كلامها صحيحًا يكون قد خدعنا جميعنا.45711984