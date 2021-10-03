شاهد .. هكذا بدت مايا دياب بشكلها الجديد.. وبفستان مكشوف الخصر والجمهور يعلق!

انت الان تتابع خبر هكذا بدت مايا دياب بشكلها الجديد.. وبفستان مكشوف الخصر والجمهور يعلق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 10:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب صورة جديدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، وذلك بعد إجراء عمليات تجميل.

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​وشاركت الفنانة مايا متابعيها بإطلالة جديدة لها، فستان أبيض الله، مكشوف من منطقة الخصر.

وعلقت على الصورة: “أنا عم قضّي الأحد بالجبل، وإنتو كيف عم تقضّوا نهاركن؟”.



وتفاعل الجمهور والمتابعين مع صورة مايا، حيث علقت إحدى المتابعات :” مادري ليش اشك انك ولد محول”.

كما وعلقت متابعة أخرى :” شمسويه في وجهك مايا”.

فيما قالت أخرى :” انا بحس مايا دياب عايشة هالوين ع طول سنة كل يوم بوجه”.

كما وفي وقت سابق، نشر اللبنانية دياب صورى على حسابها على الخاص “انستغرام”.



اللبنانية مايا

وهي مايا دياب (12 نوفمبر 1980) مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.



ودرست الإعلام في الجامعة اللبنانية، واشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996.

وحيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم.

وثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني.



وقررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا.

إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.23618045