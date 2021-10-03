شاهد .. بإطلالة ناعمه..هيفاء وهبي تأسر قلوب متابعينها وتطل عليهم من شرفة منزلها!

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انت الان تتابع خبر بإطلالة ناعمه..هيفاء وهبي تأسر قلوب متابعينها وتطل عليهم من شرفة منزلها! والان مع التفاصيل
الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/03 الساعة 10:00 مساءً | (هبه الوهالي)
أطلّت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على الجمهور عبر مواقع السوشل ميديا المختلفة بإطلالة صباحية من شرفة منزلها ونشرت صورتين لها وهي تحتسي القهوة.
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وعلقت على الصور قائلة: “صباح الهدوء والامنيات الصغيرة.. صباح كل شيء جميل”.
من جهة اخرى، باركت هيفاء وهبي للشعب التونسي، بعد أن ترأست نجلاء بودن الحكومة التونسية الجديدة.
ونشرت تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: “نجلاء بودن أول رئيسة حكومة امرأة في الوطن العربي”. وتابعت: “مبروك تونس لأنها تؤمن بكفاءة المرأة العلمية وقدرتها على القيادة”.
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