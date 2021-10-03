شاهد .. بعد السكر والرقص التي تسببت فيه روجينا تتعرض لهجوم مرة أخرى.

انت الان تتابع خبر بعد السكر والرقص التي تسببت فيه روجينا تتعرض لهجوم مرة أخرى. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقاطع فيديو وصور للفنانة المصرية روجينا في حفل الفنان اللبناني راغب علامة.

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حيث ظهرت الفنانة روجينا في حفل راغب علامة بإطلالة جريئة جدا مرتدية فستان باللون الابيض القصير اثناء رقصها على المسرح برفقة الفنان راغب علامة بوضعيات تصوير صادمة للجمهور.

وبعد تعرضها لانتقادات لاذعة من الجمهور بسبب إطلالتها الجريئة في حفل الفنان راغب علامة ، ردت الفنانة روجينا على الإنتقادات التي لاحقتها بسبب رقصها الفنان راغب علامة وذلك بعدما ضجّت مواقع التواصل بوصلة غنائية راقصة جمعت بينهما على المسرح على أنغام أغنية “انا اسمي حبيبك”، وحصد الفيديو تفاعلاً كبيرًا بين رواد الانترنت.

وأكدت روجينا انها من عشاق وجمهور راغب علامة، لافتة الى أنها كانت سعيدة جدًا اثناء توجه راغب صوبها للصعود الى المسرح.

وعن الانتقادات تسببت لها بمشكلة مع النقيب اشرف زكي، نفت روجينا هذا الموضوع، كاشفة ان اشرف متفهم جدًا ويحب راغب علامة جداً وأن وجمهورها انتقدها لأنه يغار عليها.

الجدير بالذكر ان الفنانة المصرية روجينا ، ممثلة من مواليد عام 1973 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 1994.

تزوجت وهي بسن صغيرة من أستاذها بالمعهد الممثل والمخرج أشرف زكي، وهو شقيق الممثلة ماجدة زكي، ولديهما ابنتان هن «مايا» التي دخلت مجال الإخراج و«مريم».74446037