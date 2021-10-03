شاهد .. بعد ممارسة الشذوذ معها.. زواج رهف القنون من فتاة سعودية مشهورة تضج المواقع .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد ممارسة الشذوذ معها.. زواج رهف القنون من فتاة سعودية مشهورة تضج المواقع .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - بعد ظهور رهف القنون تمارس الشذوذ مع فتاة داخل سيارة، ويتبادلان القبلات الحميمية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، والصفحات التي تهتم بأخبار المشاهير المثيرين للجدل، استنكارا للوضعيات الفاضحة والمقززة لرهف حسب وصف المتابعين.

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وتداول الكثير من المتابعين أخبار تفيد زواج رهف القنون من ناشطة سعودية مشهورة على مواقع التواصل، وانهما تزوجا بعقد رسمي في احد الدول التي تدعم المثلية، وروج الكثير من النشطاء هذا الخبر عبر المواقع دون ذكر التفاصيل، لكن بعد البحث والتدقيق، لم يتم ذكر هذا الخبر عبر الحسابات الرسمية لرهف القنون، او التصريح به، كما لم تؤكد المواقع الموثوقة هذا الخبر، ما يعني ان خبر زواج رهف القنون من شخصية معروفة مجرد توقعات، او اشاعات، الا اذا تم اثبات الخبر لاحقا.

وردا على كل الإنتقادات التي طالتها مؤخرا، ظهرت رهف القنون عبر صورة نشرتها عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، بإطلالة جريئة وخادشة، مرتدية فستانا ضيقا باللون البيج أظهرها وكأنها عارية، وقامت بوضعية مثيرة، حيث انحنت إلى الأمام لابراز مؤخرتها، ومدت لسانها، وكأنها تتعمد استفزاز المتابعين والمنتقدين، ما عرضها للهحوم الحاد، بالإضافة لتعليقات التحرش.

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