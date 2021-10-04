شاهد .. هكذا علق خالد النبوي على مشهده الرومانسي مع غادة عبد الرازق!..

انت الان تتابع خبر هكذا علق خالد النبوي على مشهده الرومانسي مع غادة عبد الرازق!.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

علق الفنان المصري خالد النبوي على المشهد الذي جمعه بزميلته غادة عبد الرازق فى مسلسل “مسألة مبدأ” والذى تحول إلى مادة للسخرية على مواقع السوشل ميديا.

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حيث قال أثناء استضافته على برنامج “لايف من الدوبلكس” أن: “المخرج خيري بشارة كان يحب الارتجال جدا والمشهد عجبه.. وسعيد إن الناس بتضحك على المشهد لحد النهاردة”.

وتحدث عن عائلته حيث قال: “عندي ثلاثة أبناء، أكبرهم نور، ودخل مجال الفن، وكان له مشاركة في مسلسل “الاختيار”، وابني الثاني له ميول رياضية، مدير فني رياضي، والثالث الصغير زياد ويبلغ من العمر 13 عاما”.



وتابع: “تم رفضي مرة واحدة من فتاة، تقدمت لخطبتها، ومراتي معها باسوردات تليفوناتي كلها”.

وأكد النبوي أنه تعلم التمثيل من مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار وعلى رأسهم الفنان الراحل كرم مطاوع الذي استطاع تعليمه التمثيل في صمت، وأن ما تعلمه ساهم في تنمية موهبته.21799771