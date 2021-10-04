شاهد .. بحزن شديد..حسن الرداد يحرق قلب زوجته إيمي سمير غانم مجدداً والجمهور: "ناكر للجميل"

انت الان تتابع خبر بحزن شديد..حسن الرداد يحرق قلب زوجته إيمي سمير غانم مجدداً والجمهور: "ناكر للجميل" والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

استأنف الفنان حسن الرداد تصوير فيلم الجديد “تحت تهديد السلاح” الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد ويتولى إخراجه محمد عبد الرحمن حماقي، بعد فترة طويلة من تعطل تصويره.



وبدأ الرداد قبل أيام تصوير مشاهد العمل في الشيخ زايد بعد توقفه لأكثر من مرة، لتعرضه لظروف قهرية خارج إرادته أبرزها وفاة الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز.77897987

وعقب الاعلان عن استئناف التصوير استغرب متابعون من قيام الرداد بترك زوجته ايمي غارقة في أحزانها وحالتها النفسية السيئة والعودة لتصوير فيلمه الذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر، بالإضافة إلى عودته إلى حياته الطبيعية بهذه السرعة.



واعتبروا أن ماقالته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن الرداد بأنه "ناكر للجميل" حقيقة وإن كانت قالته من باب المزاح خلال لقاء سابق مع عمرو أديب.



وكان حسن الرداد انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "تحت تهديد السلاح" قبل حلول شهر رمضان الماضي، وجمعت المشاهد الأولى بين حسن الرداد ومي عمر وشيرين رضا، وشهد أول يوم تصوير حضور المؤلف أيمن بهجت قمر.



فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.



يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم "توأم روحى" الذى طرح في شهر أغسطس الماضى، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومى فؤاد، رجاء الجداوى، حنان سليمان، داليا شوقى، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.77897987