شاهد .. رانيا يوسف تتعرض لسخرية المتابعين بعد نشرها هذا الفيديو

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 02:30 صباحاً | (ندى)

فاجأت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ المتابعين بعودتها إلى مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرت فيديو في صفحتها الخاصة ظهرت به لافتة للأنظار، إذ بدت بفستان أصفر وتتمايل كما كشفت عن الإنتهاء من تصوير أعمالها.

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وتنوعت تعليقات المتابعين على الفيديو، إذ البعض سخر منها ووجه إنتقادات، بينما أعرب البعض الآخر عن إعجابهم وقال أحدهم: "اه ومالو هنتبعك في كل حتة مهو احسن مانتابع اشكال تسد النفس"، وكتب متابع: "والله يا أستاذة رانيا انتي لو عملتي حساب فين هنييجي وراكي برضه، أنت من ألذ الحاجات على السوشيال ميديا".50381803