شاهد .. بعد زواج الهام الفضالة ابنتها تغيظها؟

انت الان تتابع خبر بعد زواج الهام الفضالة ابنتها تغيظها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

منذ فترة، تزوجت الفنانة الكويتية الهام الفضالة من مواطنها شهاب، بعد طلاقها من والد بناتها.



اليوم، نشرت ابنتها فيديو مع والدها وغنّت له بحب (فديتك انا) ورأى البعض أنها تغيظ والدتها الهام التي تركتها لتتزوج من رجل آخر.53916820



لكن الهام كانت قالت إنها عانت كثيرًا في زواجها وتعرّضت للعنف الأسري وإن كان كلامها صحيحًا لما كانت قريبة من والدها او نشرت الفيديو معها.



قالت العام إنها انفصلت لثلاثة أسباب، الأول حفاظًا على بناتها والثاني حفاظًا على حياتها والثالث حفاظًا على سمعتها التي تأزمت بسبب هذه الزيجة.



وقالت الهام آنذاك: (أي نعم كنت مرة منفصلة ولا اتكلمت عن سبب طلاقي، ولا عن حياتي المأسوية اللي كنت عايشتها، ولو بفتح قلبي تصير قنابل مو بس بالكويت بالعالم كله)



تابعت: (صبرت وصبرت لكن الحمد لله، جه اليوم اللي أخذ فيه قرار صحيح، عشان أحافظ على بناتي، وحطوا تحت هالكلمة خطين حمر، والحكي واصل لحق ناس معينة راح يفهمون هاي الرسالة، لأن إذا تمادوا معايا زيادة، راح يعرفون ويرجعون شوية ورا حق العنف الأسري.. تذكروا هالكلمة)53916820