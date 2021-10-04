شاهد .. دراسة جديدة ..تكشف فوائد زيت الزيتون بعد سن الأربعين!

انت الان تتابع خبر دراسة جديدة ..تكشف فوائد زيت الزيتون بعد سن الأربعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بعد سن الأربعين، يحتاج المرء إلى بذل مجهود أكبر للحفاظ على صحة جيدة وشباب يدوم لفترة طويلة وممارسة الحياة بشكل طبيعي مع مرور الوقت.



وترى اختصاصية القلب الدكتورة، آنا كورينيفيتش، أن هناك بعض الزيوت النباتية التي يجب أن يضمها النظام الغذائي لأولئك الأشخاص الذين بلغوا سن الأربعين، لدورها المهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، حسب ما نشر موقع “ميديك فوريوم".31802626



زيوت الزيتون وبذر الكتان والقنب تعتبر مصدرا غنيا لأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، والمعروفة بآثارها الإيجابية والمعززة للصحة العامة والأوعية الدموية، كما أنها تعتبر مفيدة عند ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.



تكون هذه الأحماض الدهنية مفيدة بشكل عام، حتى لو كانت نسبة الكوليسترول طبيعية، ويرتبط تناولها بكميات كافية بانخفاض مخاطر الالتهاب، مما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية والجلد.



ويؤكد خبراء التغذية دور هذه الزيوت في محاربة الشيخوخة وتعزيز الذاكرة ومنع الخرف وتحفيز الهرمونات، بالإضافة إلى علاج بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية، والتهابات المفاصل والالتهابات الفيروسية والبكتيريا.31802626