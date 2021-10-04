شاهد .. لن تصدق .. شهند القحطاني ثمنها ٣٠ ناقة؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق .. شهند القحطاني ثمنها ٣٠ ناقة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعلن مواطن سعودي عن استعداده للزواج من الفاشينيستا عودية المقيمة في الرلايات المتحدة الأميركية هند القحطاتي، وقال إن مهرها سيكون ٣٠ ناقة.



وقال في فيديو نشره على السوشيال ميديا: (يا هند أنا ودك وخطبك وأنا أبغاك.. والمهر من عندي 30 ناقة.. يا هند جعل الله يعزك ويرعاك، عيالك عيالي يا بنت الرفاقة)91198339



وأضاف: (كل الجمال مصور في محياك، وأهديك من صادق الود باقة.. يا هند أنا علي القحطاني خطبك على كتاب الله وسنة نبيه، والمهر 30 وضحة منقية، قولي تم قولي تم)



عرض زواجه جاء بعدما قالت هند إنها ترغب بالارتباط والزواج بأحد المشاهير العرب، بشرط أن يحبها وتحبه، ويرعى أبناءها.

وحين بحثنا عن سعر الناقة في السعودية ىجدنا أن ثمنها ١٠٠ الف ريال سعودي والرجل سيهديها ٣٠ ناقة أي اجمالي مهر هند ان وافقت سيكون ٣٠٠٠ ريال سعودي أي يساوي ٧٩٩ مليون دولار أميركي.91198339