شاهد .. معلومات صادمة ..عن جورج قرداحي والمفاجأة في ديانته وسر رفضه إعتناق الإسلام!

انت الان تتابع خبر معلومات صادمة ..عن جورج قرداحي والمفاجأة في ديانته وسر رفضه إعتناق الإسلام! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تكثُر سُبل الوصول إلى الشهرة والنجومية في عالم الإعلام إلا أن أصعب الطرق وأكثرها مشقة هي تلك التي تحتاج إلى موهبة ودراسة وذكاء وتعب ومجهود، وعلى الرغم من كل ذلك قرر الإعلامي ​جورج قرداحي​ أن يسلك الطريق الأصعب، ووصل إلى قمة هذه الطريق التصاعدية لتكون مكافأته أن ترفع له القبعة مع كبار عالم الإعلام وأكثرهم إحتراماً.



جورج قرداحي الطالب جورج قرداحي ابن منطقة فيطرون ال​لبنان​ية في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان، ولد في 1 أيار/مايو عام 1950.93981544

عائلته كانت تعتبر أن التحصيل العلمي هو الأهم في الحياة، فكانت تتجه في الشتاء من منطقة فيطرون اللبنانية إلى بلدة عجلتون كي يتمكن جورج قرداحي الطفل من تلقي دروسه في مدرسة اللعازرية، وعندما انتهت المرحلة الدراسية الابتدائية انتقل إلى مدرسة اللويزة حتى تخرجه.



والد قرداحي كانت مختاراً لمدة أربعين عاماً درس جورج قرداحي في الجامعة اللبنانية ونال إجازة بالحقوق والعلوم السياسية، إلا أن موهبته الإعلامية دفعته إلى صقلها بالدراسة فدرس الإعلام حين ذهب إلى فرنسا خلال الحرب اللبنانية في "مركز إعداد الصحافيين" (CFJ) الذي يعرف بمدرسة "طريق اللوفر".



ثمن النجاح مجهود وغربة لسنوات طويلة المحطة الأولى في مسيرته الإعلامية كانت في العام 1970 حين عمل في جريدة "لسان الحال"، وعام 1973 توجه إلى تقديم البرامج السياسية والأخبار في ​تلفزيون لبنان​،

وانتقل عام 1978 إلى ​باريس​ آملاً أن يعود يوماً إلى ربوع الوطن، ووصل به المطاف إلى إذاعة مونتِ كارلو التي بدأ فيها كمعد ومقدم للبرامج الإذاعية السياسية وامتدت فترة عمله في الأخبار بين عامي 1979 و1992، ووصل جورج في الإذاعة إلى منصب سكرتير التحرير، بعدها إلى منصب رئيس التحرير، وبقي في المنصب عامين.93981544