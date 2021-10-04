شاهد .. لن تصدق..عربي يطلب يد نسليهان أتاغول من زوجها!

انت الان تتابع خبر لن تصدق..عربي يطلب يد نسليهان أتاغول من زوجها! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت النجمة التركية نسليهان أتاغول صورةً لها.

زوجها الممثل التركي قادير أوغلو علّق معجبًا بها، وكتب: (آآآخ).

هذه الكلمة العفوية التي يقولها أي شاب عندما يعجب بأي فتاة للوهلة الأولى، وكتبها قادير بكل تلقائية.



نلاحظ حبه الكبير لحبيبة عمره، لذا لم نستغرب تعليقه.

هذه المرة تهافتت التعليقات العربية التي رأيناها بالعشرات تحت تعليقه، وحسده عبرها أصحابها على زوجته الجميلة.95456288



كما ترون بالأسفل، العديد من العرب تغزلوا بنسليهان أمام زوجها الذي أهانوه وقالوا إنه لا يستحقها، لأنها أجمل منه حسب وصفهم.

نسليهان شهرتها العربية واسعة بعدما دُبجلت أعمالها وأهمها (حب أعمى) و(ابنة السفير)، أما قادير فيحظى بشهرةٍ داخل وطنه فقط لا عربيًا، لأنّ مسلسلاته لم تُدبلج بعد.



ماذا سيقول قادير عندما يقرأ كل هذه الكمية من التعليقات التي سيترجمها طبعًا ليفهمها؟



هل سيتقبّل الموضوع بكل رحابة صدر لأنّ زوجته ممثلة ويعي أن لديها العديد من المعجبين الرجال من العرب؟ أو سيغار عليها؟

نجوم تركيا يتابعهم آلاف العرب، وأحيانًا يحظون بنسب اعجابات وتعليقات عربية أعلى من نجوم الشرق!95456288