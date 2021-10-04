شاهد .. منقوع "الجوز " على الريق.. المعجزات ستحدث في جسمك.!!

انت الان تتابع خبر منقوع "الجوز " على الريق.. المعجزات ستحدث في جسمك.!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - الجوز غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، إلى جانب العديد من المركبات النشطة بيولوجياً مثل البروتين النباتي والمعادن والألياف والفيتوستيرول والمركبات الفينولية.

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ويرتبط استهلاك الجوز المنقوع بتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري بسبب تركيبته الفريدة.

للجوز المنقوع تأثيرات مخفضة للكوليسترول ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وهذا هو السبب في اعتباره مفيداً أيضاً في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة، وهما من المضاعفات الرئيسية لمرض السكري.

غالباً ما يوصي الخبراء بنقع المكسرات، مثل الجوز، طوال الليل أو على الأقل لمدة 4-8 ساعات ثم تناولها في الصباح.

كيف يساعد نقع الجوز المنقوع مرضى السكري؟

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري أظهرت دراسة أن أوقية واحدة من الجوز، خمس مرات أو أكثر في الأسبوع يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2. إنها تساعد على تحسين وظائف بطانة الأوعية الدموية وهي جزء من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط المرتبطة بخفض بنسبة 50 في المائة في مرض السكري.

غني بالأوميجا 3 الجوز غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل حمض ألفا لينولينيك (2.5 جم). قد يساعد هذا الحمض الدهني في تقليل مستويات الجلوكوز في الصيام وما بعد الوجبة نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات.

أيضاً، يعمل الجوز على تحسين حساسية الأنسولين لدى مرضى السكر مما قد يساعد في استخدام الجلوكوز بطريقة أفضل. تقول بعض الدراسات أيضاً إنه يمكن إعطاء الجوز مع عقار ميتفورمين لمرضى السكر دون تفاعل دوائي أو آثار ضارة.

غني بمضادات الأكسدة أظهرت دراسة أن الجوز مليء بمضادات الأكسدة مثل حمض الإيلاجيك والفلافونويد وفيتامين هـ والميلاتونين وتوكوفيرول والسيلينيوم والأنثوسيانين.

قد تساعد هذه المركبات في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري أو إدارة مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكر.

غني بالألياف يحتوي الجوز على 6.4 جرام من الألياف لكل 100 جرام. عندما تنقع، تصبح أكثر قابلية للهضم والمضغ. قد يساعد المحتوى العالي من الألياف في الجوز المنقوع في تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم والالتهابات وبالتالي يساعد في إدارة مرض السكري.

تحسين وظائف الخلايا وتدفق الدم فيتامين (هـ) هو فيتامين أساسي في منع أو تأخير خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بمرض السكري مثل أمراض القلب. قد يساعد فيتامين هـ، وهو فيتامين مضاد للأكسدة وقابل للذوبان في الدهون، في تحسين وظائف الخلايا وتدفق الدم.

هذا يمكن أن يمنع خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل ضعف الرؤية، والضعف الكلوي، وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وأمراض القلب التاجية.

خفض نسبة الكوليسترول يمكن أن يساعد الجوز المنقوع في تقليل الكوليسترول الكلي لغناه بأحماض أوميجا 3 التي تساعد في تقليل الدهون الثلاثية.

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