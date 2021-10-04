شاهد .. هل تذكرون نفيسة في مسرحية المتزوجون.. هكذا أصبحت بعد غدر الزمان ومفاجأة بشأن زوجها الفنان الشهير

انت الان تتابع خبر هل تذكرون نفيسة في مسرحية المتزوجون.. هكذا أصبحت بعد غدر الزمان ومفاجأة بشأن زوجها الفنان الشهير والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتلت الفنانة راوية سعيد مكانة مهمة في ذاكرة الجمهور بعدة أدوار لها وخصوصاً دورها في مسرحية "المتزوجون" حيث أدت دور "نفيسة" زوجة "حنفي" الذي جسده الفنان القدير جورج سيدهم.

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شخصية “نفيسة” في “مسرحية المتزوجون” الشهيرة، لا تزال راسخة في ذهن مُتابعي المسرح، وهي الشخصية التي جسدتها الممثلة المعتزلة راوية سعيد، وكانت سعيد قد شاركت في المسرحية، إلى جانب عدد كبير من النجوم، أبرزهم:

النجم الكبير الراحل سمير غانم وشيرين وجورج سيدهم ونجاح الموجي.وكانت الفنانة راوية سعيد قد أطلت مؤخًرا ضمن برنامج ” هنا القاهرة “، بعد غيابٍ طويل.

مع الفنان إدوارد، وقدما معًا مشهد المسرحية الشهير عندما كانت تطعم جورج سيدهم البيض بيدها، وقامت راوية بالفعل نفس المشهد مع إدوارد، ولم يستطع الحديث وبعدما انتهى من مضغ طعامه، سألها كيف استطاع جورج سيدهم تحمل ذلك، لتجيبه بأن يدها بها البركة.

ويعد هذا اللقاء هو اللقاء الاول للفنانة راوية سعيد في الإعلام منذ إعتزالها الفن لسنوات، وتحدث راوية من خلال البرنامج عن ظروف اعتزالها، وعن أهم أدوارها التي قدمتها في أهـم الأعمال الدرامية ومنها “ليالي الحلمية” و”غدا تتفتح الزهور” و”أسوار المدابغ” و”وسقطت في بحر العسل” وغيرها من الأعمال.

يُشار إلي أن لفنانة راوية سعيد، متزوجه من الفنان الكبير “رياض الخولي” هذا ما كشفه الأخير في وقتٍ سابق، مع الفنانة والإعلامية الكبيرة “إسعاد يونس” في “برنامج صاحبة السعادة”، كما أشار أن لديه منها 5 أبناء.

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