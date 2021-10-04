شاهد .. في شهر العسل.. نقل فنانة مصرية شهيرة إلى المستشفى والمفاجأة في ما اكتشفه الأطباء!

انت الان تتابع خبر في شهر العسل.. نقل فنانة مصرية شهيرة إلى المستشفى والمفاجأة في ما اكتشفه الأطباء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

أعلنت الفنانة هاجر أحمد، نقلها إلى المستشفى وخضوعها لفحوصات طبية مكثفة، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة لم تكشف عن أسبابها.



وأكد مقربون منها أنها أصيبت بعدوى فيروس كورونا، ضمن عدة نجوم انتقلت إليهم العدوى في كواليس تصوير فيلم "زومبي"، من بينهم النجم حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبد الفتاح.66508129

وشاركت هاجر أحمد، جمهورها صورة لها وهي في المستشفى، عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع انستغرام، وهي أول صورة تنشرها منذ شهر أغسطس الماضي بعيدا عن كواليس زفافها على رجل الأعمال أحمد الحداد، ويوميات شهر العسل بسبب ارتباطها بتصوير فيلم "زومبي".

وسبق ان طالبت هاجر من جمهورها الشفاء العاجل لها، وقالت فجر اليوم: يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم اللهم اشفني واشفي مرضانا جميعا امين يارب العالمين"، وكتبت لها الفنانة عبير صبرى على البوست، قائلة:" مالك حبيبتى ألف سلامة عليكي.



يذكر أن الفنان حمدي الميرغني أكد إصابته وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح، بفيروس كورونا، وخضوعهما للحجر المنزلي منذ بضعة أيام، بعد ساعات قليلة من إعلان صناع فيلم زومبي إيقاف التصوير بعد الاشتباه في إصابة النجم حمدي الميرغني بالفيروس ضمن المصابين في الموجة الرابعة.



وحسب مصدر من صناع فيلم زومبي أصيب حمدي الميرغني بفيروس كورونا قبل ما يقرب من 5 أيام، حيث شعر ببعض الأعراض أثناء التصوير وأجرى المسحة الخاصة بالفيروس وجاءت النتيجة إيجابية.



وفيلم زومبي تأليف أمين جمال، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته كل من: علي ربيع، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، هاجر أحمد، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وآخرين.66508129