شاهد .. أول حسناء في السعودية تكسر المحظور وتظهر شبه عارية بـ «البكيني»

انت الان تتابع خبر أول حسناء في السعودية تكسر المحظور وتظهر شبه عارية بـ «البكيني» والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 07:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

على امتداد الاسابيع الماضية أحدثت الناشطة السعودية الشهيرة أمل الشهراني، صدمة كبيرة بين النشطاء في المملكة والخليج، بعد ظهورها في صورة نشرتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مرتدية ملابس البحر “البكيني”، رفقة أبنائها.



وتظهر الشهراني بـ”البيكيني” صحبة أبنائها داخل البحر، ويبدو أنها اختارت توثيق تلك اللحظات السعيدة بصورة سيلفي.83779652



وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوم كبير عليها، مشيرين إلى أن هذه هي الصورة التي تريد أن تكون علبها المرأة التي تدعي أنها تدافع عنها ضد العنف، فيما اعتبر آخرون إنها حرية شخصية ولا يحق لأحد أن يتحكم فيها أو يملي عليها كيف يجب أن تعيش.83779652