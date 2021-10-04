شاهد .. زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد تحتضن والدها بطريقة غير متوقعة في أول لقاء بعد زوجها - اتفرج الصورة 

انت الان تتابع خبر زوجة نجم طيور الجنة الوليد مقداد تحتضن والدها بطريقة غير متوقعة في أول لقاء بعد زوجها - اتفرج الصورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

في موقف لقي تداول اعلامي واسع عبر السوشيال ميديا ووسائل الاعلام فقد سافر ​الوليد مقداد​ برفقة زوجته نور غسان الى ​الكويت​ من تركيا،

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ووثّق لحظات لقاء زوجته الأول بوالدها بعد زواجهما، اذ سيطرت أجواء مؤثرة، وفي التفاصيل ان الثنائي كان باستقبالهما في مطار الكويت شقيق نور وشخص آخر، وفي اليوم الثاني ذهبا الى منزل العائلة، وبعدها وصل والد نور من العمل وعبّر عن فرحته بلقائهما، وقد احتضن ابنته نور وبدا عليهما التأثر بشكل كبير.



وبعد الإستقبال، كان الثنائي على موعد مع الطعام، اذ حضّرت السيدة سهام والدة نور، الأرز مع الدجاج، "المسخّن"، السلطة، والحلوى، ومازحت نور المتابعين أنها هي من حضّرت الأطعمة، ليرد الوليد بأن والدتها من فعل ذلك، شاكرا اياها على المائدة.44755972