شاهد .. الممثلون يودعون الفنانة القديرة منى واصف بحزن شديد .. اتفرج

انت الان تتابع خبر الممثلون يودعون الفنانة القديرة منى واصف بحزن شديد .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في آخر يوم تصوير لها، ودع طاقم عمل مسلسل "​الهيبة​" الممثلة القديرة ​منى واصف​، بعد 5 مواسم شهدت نجاحا كبيرا للمسلسل.

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فعبر حسابه على انستغرام، نشر المخرج سامر البرقاوي صورة لكل فريق العمل مع منى واصف، وودعها قائلا: "اسرة الهيبة جبل بجزئه الاخير تودع ام جبل في يوم تصويرها الاخير في العمل .. يطولنا عمرك ست منى".

ومن جانبها، عبرت الفنانة أمل واصف عن حزنها الشديد لانتهاء مشاهدها من العمل مع اشخاص اعتبرتهم كأسرتها، وتعودت عليهم واصبحوا جزء من حياتها، والأهم انهم اجتمعوا على المحبة والاخلاص والنجاح، حسب وصفها.

هذا وكانت قد نشرت شركة صباح اخوان المنتجة لمسلسل "الهيبة" في وقت سابق الفيديو الدعائي للجزء الخامس والاخير عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تكشف عن مواجهة مرتقبة بين شخصية "جبل" وتنظيم "داعش"، وعلقت الشركة على الفيديو: "خذوا نفس عميق، الجبل واصل"، وسيكون العمل من بطولة: الممثل السوري تيم حسن والممثلة اللبنانية ايمي صياح، والفنانة أمل واصف، ونخبة من النجوم.

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