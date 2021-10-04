شاهد .. تزوجت بدون علم اهلها.. وشقيقها توعد بقتلها.. اسرار في حياة نيللي كريم

انت الان تتابع خبر تزوجت بدون علم اهلها.. وشقيقها توعد بقتلها.. اسرار في حياة نيللي كريم والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نيللي محمد السيد عطالله ولدت في عام 1974م، من اب مصري وأم روسية، وكان الوالدين مهتمين بالفن، ودخلت نيللي دخلت مدرسة الباليه وبدأت تتعلم البيانو، واهتمت بموهبتها التي رافقتها، وهي راقصه الباليه.

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وبعد تخرجها من الثانوية العامة، التحقت بكلية الآداب، وبعدها قررت التقديم في كلية الفنون فدرست في القاهرة، وتوفي والدها وهي في 16 سنة، وحاولت أن تكمل مشوارها الفني.في احد العروض التي قدمتها في فرقتها، اعجب بأداءها المخرج يحيى العلمي، وعرض عليها التمثيل في "فوازير"، 1999، مع صلاح عبدالله، وهذه هي البداية الاولى لنيللي كريم امام الكاميرا.

وتعرضت لهجوم كبير في وسائل الإعلام، وانتقدوها وانها غير قادرة على التمثيل، وكانت فاتن حمامه وجميل راتب لتصوير مسلسل وجه القمر، وقدمت دور فاتن حمامة وهي صغيرة في المسلسل بطلب من الأخيرة، في عام 2000م، وايضا شاركت في مسلسل حديث الصباح والمساء.

ودخلت بالصدفة في فيلم سحر العيون ونجحت في تجسيد الشخصية، وقامت بالدور على أكمل وجه، وبدأت حياة نيللي كريم الفنية بعد هذه المرحلة بالظهور.

وعرض عليها المخرج يوسف شاهين انها تقدم دور راقصة بآلية في فيلم إسكندرية نيويورك، وتوالت عليها الادوار ونجحت في مجال التمثيل، وايضا قدمت فيلم غبي منه فيه، وفتح عنيك، وأحلام الفتى الطائش، ونجحت ايضا في الدراما حيث قدمت عدد من المسلسلات منها سجن النساء، وسرايا عبدين، وتحت السيطرة.

بعد وفاة والدها بستة أشهر، وكانت تبلغ من العمر 17سنة، اتعرفت على شخص من المقربين من الأسرة وكان أكبرها بـ 10 سنين، وبحكم خوفها من عدم موافقة أهلها قررت الزواج به سراً، وظلت متزوجة 9 سنين انجبت ولدين، يوسف وكريم.

وتزوجت مرة اخرى من خبير في التغذية اسمه هاني ابو النجا، وأنجبت منه بنتين، وانفصلا نتيجة خيانة زوجها، وقالت في مقابلة تلفزيونية، أنها كانت غير مرتاحة في الايام الأخيرة معاه.

وتزوجت مرة ثالثة من لاعب الاسكواش هشام عاشور وهو اصغر منها بـ 8 سنين، وقررا الزواج، واجلت عقد قرانها بسبب وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.45578408