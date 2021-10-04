شاهد .. وفاء عامر تكشف سرّ أزمة شقيقتها "أيتن" مع ريهام حجاج

انت الان تتابع خبر وفاء عامر تكشف سرّ أزمة شقيقتها "أيتن" مع ريهام حجاج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة وفاء عامر، تفاصيل جديدة عن أزمة شقيقتها أيتن عامر مع الفنانة ريهام حجاج، بسبب مسلسل “كل ما نفترق”.

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وبحسب “الوطن”، أضافت وفاء عامر، خلال تصريحات تلفزيونية: “السر ده كان في أول المشكلة. وأيتن كانت بعتت للمنتج رسالة، وقالتله أنا شايفة إن فلانة. الطرف الآخر، مش حباني فخليني أمشي”، مؤكدة: “الرسالة دي موجودة”.

وتابعت: “أيتن كانت فرحانة في الأول أنها هتشارك في المسلسل، واحد من المنتجين الكبار اللي بيجيبوا النجوم ويقعدوهم مع بعض. وأعتقد أيتن مش كومبارس، بل نجمة كبيرة ولها تاريخ وعاملة أدوار مهمة، راح قالي طب أنا هعمل كده. فقولتله امته؟، أنا عاوزة أبقى موجودة، فقالي لا لا لا سيبيهم شوية. ولو سامعني دلوقتي عارف إني مش بكدب، إزاي أسيب اتنين زعلانين من بعض. في كواليس فيها مسلسل اتنين بيتقابلوا ويقفوا أمام الكاميرا، طب إزاي”.

وأضافت: “وقلت لأيتن لازم تقعدوا مع بعض، فقالتلي فات الأوان، لأنها ابتدت في الأول تنزل بوست، فنزل بوست قصاده”.

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وأوضحت: “الفنانة التانية لو عاوزة تتقدمهم مفيش مشكلة لكن مش من حقي أنا كوفاء أقص دورك والنص موجود، هل الضرورة الدرامية مفاجئة؟”.

من ناحية أخرى قالت وفاء عامر، إن الفنانة ياسمين عبدالعزيز تحاول تجسيد أدوار دراما بعيدا عن الكوميدي.: “ده صح في المسلسل وخطوات صادقة وصحيحة لأن الممثل يجب أن يطور من نفسه”.

وأضافت “ياسمين عبدالعزيز ليست صديقة لي لكن أنا بحب كل زمايلي وبدعي لها بالشفاء”.

وأردفت: “الممثل مكتوب في بطاقته ممثل ولو احترم كلمة ممثل هيعمل كل الأدوار”.وأشارت الفنانة إلى أنه “من الممكن أن يكون هناك فنان صف أول وتم تدعيمه بأي شكل من الأشكال سواء بالعلاقات. أو غيره لكنه لا يستمر، لأنه لا يصح إلا الصحيح، والجمهور لا يُشترى، والعلاقات في الفن مش كل حاجة”.35861124