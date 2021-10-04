شاهد .. مريم حسين: أدفع أموال طائلة لمسح هذه الفيديو (فيديو صادم ..اتفرج

انت الان تتابع خبر مريم حسين: أدفع أموال طائلة لمسح هذه الفيديو (فيديو صادم ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت الفنانة المغربية مريم حسين، في مقطع فيديو متداول تنتقد فيه الفاشينيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، بسب ما يتم نشره مؤخرا حول ابنتهما؛ حيث نصحتهما بعدم إدخال ابنتهما في مشاكل الطلاق الواقعة بينهما.

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وقالت مريم حسين: “مع الاسف طلعلي فيديو لشخص يتكلم عن أم رمت بنتها بالشارع وراح هو اخد بنته طبعا الفيديو وايد منتشر، اخواني خواتي ترا ارجع اقولكم ما الي دخل بمشاكل أحد، ولكن غريزة الأمومة الي أنا فيني ما أقدر أسكت، واذا اقدر اعطي نصيحة لوجه الله يعطيها”.

وتابعت: “بأي حق تتكلم وعندك طفلة وراك، انت بتعرف انكم بهذا السن قاعدين تعرضون طفلتكم لطريق رح تتعبون فيه كثير، هذا من أخطر الفيديوهات الي أنا شفتها، لما الام ترمي بنتها مفروض انت الألف الي تعطي الصورة الزينة عن بنتك قدام الناس”.

واستطردت: “قاعدة أدفع أموال طائلة عشان أمسح فيديوهات من 6 سنوات قبل عشان بنتي ما تشوف الا كل خير .. إذا كان الأب عاطل هذا دور الام تكون قدعة وتعرف كيف تشيل نفسها بنفسها وعيالها”، مختتمة: “وكمان الأب لما يشوف الأم عاطلة المفروض يكون قدوة والرجل مو أشباه الرجال، لأن بالأخير رح تحمل اسمه واسم قبيلته، ازرعوا باولادكم الحب والرحمة كي لا تندموا على اليوم الي خلفتوا فيه”.

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