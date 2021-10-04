شاهد .. ذكرها الرسول محمد ( ص ) في حديثه : فاكهة شهيرة تنمو بمعظم البلدان العربية تقييك من السكري و تعالج الكثير من الأمراض .. تعرف عليها

انت الان تتابع خبر ذكرها الرسول محمد ( ص ) في حديثه : فاكهة شهيرة تنمو بمعظم البلدان العربية تقييك من السكري و تعالج الكثير من الأمراض .. تعرف عليها والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 10:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نوع من أنواع النباتات ينمو بشكل شجيرة، يزرع في شبه الجزيرة العربية واليمن ومصر، له ثمار تسمى النبق، لها عطر فواح جميل، وطعم حلو، يحتوي على فوائد صحية كبيرة، ويستخدم لعلاج بعض الأمراض، وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها السدر .



و تحتوي السدر على الكثير من العناصرالمهمة لصحة الجسم منها البوتاسيوم، الكالسيوم، مغنيسيوم، الحديد والفسفور والعديد من الفيتامينات ،B1 ،B2 ،B6 ،C، E43956265



يساهم فى علاج نزلات البرد والانفلونزا

منشط عام للجسم

يقلل من الاسهال

طرد غازات المعدة

يفتح الشهية للطعام

يساعد على التقليل من أعراض الاكتئاب.



تعزيز صحة القلب

الوقاية من مرض السكري

يحمى البشرة ويعالج حروق الشمس والالتهابات

يقوى المناعة

الوقاية من السرطان

يحافظ على صحة الكبد

يساهم في تحسين أعراض التهاب المفاصل



يمد الجسم بالطاقة

يحسن عملية التنفس

يحافظ على نظارة و جمال البشرة

ازالة حرقة المعدة

تقليل نسبة الكوليسترول الضار فى الجسم



تنقية الدم من السموم

التخفيف من النقرس

التخفيف من السعال

قتل الديدان الحلقية

يسكن الصفراء

يساعد على الحد من تخثر الدم



لا بد أن يتناول الإنسان كميات معتدلة من النبق؛ لأن تناوله بكميات كبيرة قد يؤدي للإجهاض عند النساء؛ لأنه يدر الطمث لديهم.43956265