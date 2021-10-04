شاهد .. مطلقة وعندها طفل.. معلومات مثيرة عن الفنانة المصرية التي أعلنت زواجها من كلب!

انت الان تتابع خبر مطلقة وعندها طفل.. معلومات مثيرة عن الفنانة المصرية التي أعلنت زواجها من كلب! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى جدلا واسعا فى الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت البلوجر المصرية، هبة مبروك، تصوير حفل زفافها على "كلب"، قبل أن تعلن عبر حسابها على آستورى إنستجرام أن هذا كان مجرد سيشن عادى وليس زواجا!



وكانت هبة مبروك قد نشرت عدة صور من جلسة تصوير خضعت لها بفستان الزفاف مع الكلب، ونشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، وعلقت مازحة "ضل كلب ولا ضل…. كملوا انتوا بقى".41750538

ولاقت هبة هجوما شاسعا من رواد السوشيال ميديا والذين صبوا عليها الاتهامات بالجنون منتقدين ما قامت به حتى ولو على سبيل الدعابة.



جدير بالذكر، أن هناك خلافات حادة قد نشبت بين هبة مبروك وزوجها عبدالرحمن مبروك، حيث تدهورت العلاقة بينهما بشكل كبير، كما أن لديها طفلا منه، وربط متابعوها تلك الواقعة بسخريتها من الزواج والرجال في جلسة التصوير والتى كانت فيه بصحبة الكلب.



و هبة لديها طفل من زوجها “عبدالرحمن”، والتي رفضت التصريح عن علاقتها بطليقها عبدالرحمن رغم تدوينها سب ضده أكثر من مرة في أوقات سابقة.



وكانت هبة مبروك أعلنت إنضمامها مؤخراً إلى أحداث فيلم «العلمين»، والمنتظر طرحه خلال الفترة القبلة. وأعربت هبه في بيان صحفي عن بالغ سعادتها لخوض تجربة التمثيل بشكل احترافى ورسمى، والذى سيكون بمثابة الصعود إلى طريق النجومية، خصوصا كون العمل يضم نخبة كبيرة من المع وكبار الفنانين.



وأشارت هبة، أنها تنتظر بشكل كبير رؤية الجمهور لها من خلال العمل، خاصة أنها ستكتسب الكثير من القدرات التمثيلية، لافتا أن العمل سيتناول قصة اجتماعية مؤثرة وجديدة على مستوى الشكل الدرامي.

فيلم "العلمين" من المقرر عرضه خلال عيد الفطر، وتعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة ريم البارودي، ويشاركها الفنان خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي، العمل من تأليف محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني. 41750538