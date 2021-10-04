شاهد .. اتفرج. فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

انت الان تتابع خبر اتفرج. فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر مشهور مواقع التواصل الإجتماعي والملاكم العالمي جيك بول صور برفقة حبيبته الممثلة الأميركية جوليا روز، حيث كانا يلتقطان صور سلفي، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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اللافت في الصور أن صديقة بول كانت شبه عارية، واكتفت بإرتداء “السترينغ” حيث عمد إلى إخفاء صدرها من خلال وضع يده عليهما.

وعلق بول على الصورة قائلة :”بلا حدود”.

من ناحية أخرى، ظهرت روز وهي تقبل عنق بول.الجدير بالذكر، أن الشرطة كانت قد ألقت القبض على جوليا ذات مرة بسبب تبديلها بين أحرف علامة “هوليوود” ، لذا قرأت “Hollyboob

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