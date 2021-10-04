شاهد .. باطلاله مثيرة وجريئه ...جنا عمرو دياب تظهر في ملهى ليلي مرتدية قميص نوم ..اتفرج

انت الان تتابع خبر باطلاله مثيرة وجريئه ...جنا عمرو دياب تظهر في ملهى ليلي مرتدية قميص نوم ..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة جديدة من الصور لـ جنا عمرو دياب ابنة الفنان الهضبة عمرو دياب من أحدث ظهور لها، وذلك بعدما حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام.

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جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة

حيث ظهرت جنا عمرو دياب في الصور المنشورة، وهي تتألق بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان مجسم قصيرة للغاية باللون الأسود ، وفضلت أن تترك خصلات شعرها البني القصير منسدلا على ظهرها وكتفيها.

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