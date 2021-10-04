شاهد .. تفاصيل تشيب لها شعر الرأس... شاب في مصر ينشر فيديوهات « عارية تماماً » لزوجته على جروبات الفيسوك .. والمفاجأة في السبب؟

انت الان تتابع خبر تفاصيل تشيب لها شعر الرأس... شاب في مصر ينشر فيديوهات « عارية تماماً » لزوجته على جروبات الفيسوك .. والمفاجأة في السبب؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وفقا لما تناقلته مواقع اخبارية مصرية أنه وبعد خلافات أسرية نشبت بينهما، انفصلت «رباب» عن زوجها «أحمد.س»، لكن الأخير ابتزها ببعض الفيديوهات الجنسية التي سجلها خلسة لها، أثناء ممارسة العلاقة الزوجية بينهما، وطلب منها مبلغا من المال، وعند رفضها، أرسل تلك المقاطع إلى أصدقائها وأصدقائه، وأنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بحساب مزيف يحمل اسم زوجته، ونشر تلك المقاطع عليه، لتتقدم الزوجة بشكوى ضده، فيما تم القبض عليه، وإحالته إلى المحاكمة.

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وقال موقع «القاهرة 24»، أنه حصل على حيثيات الحكم في قضية ابتزاز زوج لطليقته، لاتهامه بتصوير طليقته أثناء العلاقة الحميمة وإرسالها على جروبات خاصة لأصدقائها وأصدقائه، بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وابتزازها بتلك الفيديوهات.

وأكدت الحيثيات أن المتهم كان متزوجا من المجني عليها «رباب س»، وعندما وقعت بينهما خلافات زوجية، طلبت على إثرها الطلاق رفض المتهم، مما أجبر المجني عليها بخلعه أمام المحكمة.

وتابعت حيثيات القضية أن المجني عليها تفاجأت أن المتهم كان يصور العلاقة الزوجية بينهما، وابتزها بتلك الصور والمقاطع المصورة، مقابل مبالغ مالية وعندما رفضت فأنشأ جروبات وحسابا منسوبا إلى المجني عليها ونشر عليها الصور والفيديوهات العارية.

وأكدت الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت المقدمة في الدعوى والتي جاءت متسقة بما جاءت بها التحريات الأمنية، ومذكرة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وحكمت على المتهم بالحبس 3 سنوات. مصدر هذا الخبر : القاهره 2422704202