شاهد .. أسرة ثرية في السعودية تتبرع لحفر «بئر مياه»  في دولة فقيرة .. وبعد أثام من الحفر كانت الصدمة!

انت الان تتابع خبر أسرة ثرية في السعودية تتبرع لحفر «بئر مياه» في دولة فقيرة .. وبعد أثام من الحفر كانت الصدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تداول مغردون على موقع “تويتر مقطع فيديو لعملية “نصب" واحتيال قامت بها جهة قائمة على حفر بئر مياه خيري في دولة غانا بقارة إفريقيا.

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وقال متحدث في مقطع الفيديو المنتشر: “هذه بئر في غانا كما ترون مكتوب اسم صاحب المشروع والمكان والوقت، لكن انظروا في الداخل، الرجل يقف فيها”.



وأشار إلى أن القائمين على “حفر البئر” قاموا بحفره على مساحة بسيطة ومن ثمَّ قاموا بوضع مياه فيه، وعدم إكماله؛ مما يعد عملية نصب واحتيال بحسب المتحدث.

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