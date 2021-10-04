شاهد .. ريهانا.. تفجر النت وتثير الجدل بعد ظهورها بملابسها الداخلية!

انت الان تتابع خبر ريهانا.. تفجر النت وتثير الجدل بعد ظهورها بملابسها الداخلية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 12:30 مساءً | (هبه الوهالي)

وفقا لما نقله موقع الفن فقد شاركت الفنانة العالمية ​ريهانا​ الجمهور صورة لها عبر خاصية "الستوريز" عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي،

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ظهرت فيها وقد تخطت الخطوط الحمراء، فقد إرتدت فقط ثياب داخلية باللون الأخضر الفاقع، ووقفت على شرفة منزلها المصنوعة من الزجاج، ما اعتبره الجمهور جرأة مبالغة.



وكانت قد أطلت ريهانا في عرض الأزياء الجديد في نيويورك، حيث تم عرض مجموعتها الجديدة من الملابس الداخلية ​Savage X Fenty​.

وتضمن العرض أسماء عارضات أزياء عالميات، منهن ​جيجي حديد​ و​فانيسا هادجنز​، حيث استضافت العرض الأول للمسلسل التلفزيوني Savage X Fenty Show Vol.



الملفت في الأمر كان اختيار ريهانا لاطلالة مثيرة تليق بفكرة عرض الازياء، فاختارت لانجري أسود اللون من مجموعتها الخاصة Savage X Fenty

واستعرضت ريهانا انحناءات جسمها، خصوصاً بعد ان خسرت الكثير من الوزن الزائد.35018146