شاهد .. نانسي عجرم ..بسبب الهواء فستانها يقودها لأكبر موقف محرج في حياتها ..لن تصدق مالذي حدث معها  أمام الجماهير!

انت الان تتابع خبر نانسي عجرم ..بسبب الهواء فستانها يقودها لأكبر موقف محرج في حياتها ..لن تصدق مالذي حدث معها أمام الجماهير! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 01:30 مساءً | (هبه الوهالي)

على امتداد الساعات الماضية انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من حفلة للفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ أحيتها سابقاً وظهرت فيه على المسرح تحاولت ان تمسك بفستانها الاحمر

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بسبب الهواء القوي الذي هب فجأة من دون ان تكون قد حسبت هذا الحساب وفقا لما تداولته مواقع اخبارية منها الفن.



وعبرت نانسي بكل عفوية عن هذا الموقف المضحك الذي حصل معها وهي تضحك: " ما كان في هوا مشان هيك البست هيدا الفستان، بس اليوم طلع الهوا.. قالولي شوب لهيك إلبست هيدا الفستان".

يذكر ان نانسي كانت قد أحيت حفلاً في قطر أمس وقدمت باقة من أجمل اغنياتها لمحبيها القطريين.59989120