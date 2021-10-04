شاهد .. تعرف على أسرار أول وأقوى قصة حب حقيقية في حياة العندليب عبدالحليم حافظ.. النهاية كانت مؤلمة ؟

انت الان تتابع خبر تعرف على أسرار أول وأقوى قصة حب حقيقية في حياة العندليب عبدالحليم حافظ.. النهاية كانت مؤلمة ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

الغموض ما يزال يدور حول علاقات الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، و عن علاقاته العاطفية، و حقيقة زواجه من سعاد حسني ، و غيرها من الأمور التي مازالت موضع شك و تأويلات بين الناس و المواقع حتي الأن،

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لكن الحقيقة هي ان عبدالحليم حافظ كان ذات طابع شرقي، يكره العلاقات الغير شرعية، و يشعر بغيرة شديدة جدا علي حبيبته، و هذا كان السبب الرئيسي في عدم اكتمال قصة حبه مع الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي رفضت الابتعاد عن الفن، و هو الأمر الذي لم يتقبله العندليب.



لكن قبل سعاد حسني كان يوجد قصة حب هزمت عبدالحليم حافظ، و جعلته يمر بحالة نفسية سيئة جدا، و هي قصة حبه بسيدة من أسرة ثرية جدا تدعي "ديدي"، حيث تعرف عليها أول مرة علي أحد شواطيء الأسكندرية، ووقع العندليب في غرامها، و بادلته هي أيضا نفس الشعور،

ولكنها كانت تمر ببعد الأزمات بسبب علاقتها بطليقها، و رغبة عائلتها في عودتها له، و هو الأمر الذي رفضته بشده، و دفع عبدالحليم حافظ للتقدم لخطبتها، و لكن قوبل طلبه بالرفض من أهلها. وهو الأمر الذي اثر علي نفسيتها بشدة، و اصيبت بمرض نادر، استدعي سفرها الي لندن،

و هناك طلب جدها من عبدالحليم حافظ ان يأتي الي زيارتها، و يعتذر له عن ما بدر منه، و لكن الأوان كان قد فات، حيث لم تعش طويلا، و توفت "ديدي" هناك، و غني لها عبدالحليم حافظ ، أغنية من أعظم أغانيه و هي "في يوم في شهر في سنة".35365468