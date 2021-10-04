شاهد .. أتذكرون الطفل أحمد السيسي نجم ذا فويس كيدز .. لن تصدق كيف تغيرت ملامحه تماماً بعدما كبر وأصبح أكثر وسامة..اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر أتذكرون الطفل أحمد السيسي نجم ذا فويس كيدز .. لن تصدق كيف تغيرت ملامحه تماماً بعدما كبر وأصبح أكثر وسامة..اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

في ظهور جديد أشعل الطفل الموهوب أحمد السيسي نجم "ذا فويس كيدز"، استديو برنامج " كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "ON"، بأغنية "ما بلاش اللون دا معانا"، و"كل ما أقول التوبة" للعندليب عبد الحليم حافظ.



وأكد الطفل الموهوب أحمد السيسي، إعجابه الكبير بالفنان أحمد عدوية، مشيرًا إلى أنه التقى به من قبل وأعجب كثيرًا بصوته. واستضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي. 82700039

كما غنت الطفلة أشرقت "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة إعجابها الكبير بأم كلثوم وتاثرها بأغانيها.82700039