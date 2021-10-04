شاهد .. عمرو دياب يثير الجدل بشأن حقيقة ارتباطه بفنانة شهيرة.. لن تتوقع من هي! (صور)

انت الان تتابع خبر عمرو دياب يثير الجدل بشأن حقيقة ارتباطه بفنانة شهيرة.. لن تتوقع من هي! (صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداولت أنباء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام” صورة جديدة للفنان عمرو دياب برفقة فنانة شهيرة، وتداولت أنباء بشأن ارتباطهما مما أثار حالة من الجدل بشكل كبير بين الجمهور.

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عمرو دياب يثير الجدل بشأن حقيقة ارتباطه بفنانة شهيرة

حيث قامت المطربة الشابة سارة عادل، بنشر صورة تجمعها بالهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام .

وكتبت سارة عادل على الصورة معلقة :” هو أنت حد عادي ولا أنت زينا”، لتنهال عليها التعليقات التي أبدت إعجابها بالصورة.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة، وأنهالت التعليقات التي تتسائل عن حقيقة ارتباطهما كما هو متداول.

قام الفنان عمرو دياب بالإعلان بشكل رسمي، عن إطلاق خط أزياءه الجديد «34»، وهو عبارة عن مجموعة من المنتجات التي تحاكي الماركات العالمية، كما قامت شركة «أمازون مصر» بطرح أكثر من قطعة لمنتجات الهضبة على منصتها الإلكترونية وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

وقام بنشر مجموعة من الصور له وهو يرتدي تيشيرت من خط أزيائه يحمل اسم “34”، وعلى الفور انتشرت الصور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه العديد من الجمهور والمتابعين.

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