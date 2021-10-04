شاهد .. جميلة كالعادة. منى زكي تفاجئ الجميع وتخطف الأنظار بـ «فستان جرئ كشف أنوثتها » في أحدث ظهور (فيديو)

انت الان تتابع خبر جميلة كالعادة. منى زكي تفاجئ الجميع وتخطف الأنظار بـ «فستان جرئ كشف أنوثتها » في أحدث ظهور (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة وفيديو للفنانة منى زكي، وذلك بعدما قامت بنشرهم لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”.

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منى زكي تفاجئ الجميع وتخطف الأنظار بـ «فستان جرئ» في أحدث ظهور

حيث ظهرت الفنانة منى زكي، خلال الفيديو المنشور، وهي ترتدي فستان جرئ رائع كشف عن أنوثتها، وفضلت أن اتضع القليل من المكياج لإبراز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلا دون تكلف.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : مشاء الله – قمر – جميلة كالعادةمنى زكي تتحدث عن أول لقاء لها مع أحمد حلمي

وتحدثت منى عن أول لقاء جمعهما خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة” على dmc، قالت إنهما التقيا في مكتب المنتج محمد فوزي خلال التحضير لمسرحية من بطولة الفنان الراحل عامر منيب، وشعرت وقتها أنه رخم على حد وصفها”.

وأضافت:” لم أتوقع أن يكشف لي عن حبه وبمجرد أن قال لي وجدت نفسي أضحك، وتركته وعدت لاستكمال حديثي مع أصدقائي”.

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