شاهد .. جرائة من العيار الثقيل حلا الترك سكرانه بأحضان سعد المجرد بالشورت وتتصدر حديث المتابعين .. اتفرج

انت الان تتابع خبر جرائة من العيار الثقيل حلا الترك سكرانه بأحضان سعد المجرد بالشورت وتتصدر حديث المتابعين .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت الفنانة البحرينية حلا الترك صورة عبر حسابها في انستغرام، جمعتها بالفنان المغربي سعد لمجرد خلال تواجده بأحد صالونات التجميل الشهيرة في دبي، كما نشر المجرد نفس الصورة عبر حسابه، وكان برفقتهما شخص غير معروف يعتقد انه صاحب المركز.

52782705

ولفتت حلا الترك الأنظار في الصورة، وخاصة انها ظهرت بدون مكياج، ليتوضح الشبه الكبير بينها وبين والدتها منى السابر، حسب رأي المتابعين، وارتدت في الصورة تيشيرت اورنج، وبنطال جينز وسدلت شعرها، وارتدى سعد المجرد تيشيرت طويل ملون، وشورت، وطاقية.

وما جعل حلا تتصدر حديث الجمهور، احتضان سعد المجرد لها، واصفين ظهورهما بالجريئ، كما ظهرت عليها ملامح التعب والكئابة، وعلق المتابعون حول هذا الأمر، حيث كتب احدهم: "دائما حلا الترك تظهر مكسورة وكئيبة بىخر اطلالاتها.

وأكدت حلا الترك في وقت سابق ان تركيزها سيكون على الجامعة والدراسة، بعد المشاكل العائلية التي تورطت فيها، وكشفت حلا عن انتظامها في دراسة التصميم، مؤكدة أن تصميم الأزياء والموضة لن يخطفاها من عالم الغناء، ولكنها حريصة على استكمال دراستها الجامعية، وتشارك أحيانا جمهورها بصورها واطلالاتها داخل الحرم الجامعي، والتي يتفاعل متابعوها معها بشكل كبير، متمنين لها النجاح والتوفيق.

52782705