انت الان تتابع خبر نيكول سابا تكشف عن سبب غيابها عن الساحة الفنية وتحضيرها لمفاجاءه ضخمة! اتفرج ماهي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 04:12 مساءً | (خليج الجزيره)

عادت الفنانة اللبنانية، نيكول سابا، لنشاطها الفني بعد غياب عدة أشهر عن الساحة الغنائية والفنية، لتقدم عددا من الحفلات في القاهرة، ومجموعة جديدة من الأغاني، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية والسينمائية، حيث قررت الغياب عدة أشهر عن الساحة الغنائية بعد تعرضها للاكتئاب، مؤكدة أنها كانت تحتاج إلى فترة إجازة لإعادة ترتيب أوراقها، كي تعود إلى الجمهور في كامل طاقتها.

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وفي حوارها مع العربية.نت أكدت أنها تستعد لعدد من الأعمال، منها فيلم كوميدي تعود به للسينما وتفاصيل وكواليس كليبها الأخير "الجو حلو".

كليب "الجو حلو" حقق ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة في وقت قصير، فما سر نجاح هذه الأغنية؟

الجمهور يحتاج إلى أعمال فنية مبهجة، تجعله يشعر بالسعادة، فقدمت أغنية مرحة، وهذا ما يعرفه عني الجمهور وما ينتظره مني، كما أن الأغنية حققت هذا النجاح لأن توقيت طرحها كان مناسبًا جدًا، فهي أغنية بروح الفرحة، خاصة أن الناس مرت بفترة صعبة على مستوى العالم بسبب ظروف انتشار فيروس "كورونا"، وكنت أريد تقديم عمل فني يساعد محبي الفن على تحسين حالاتهم النفسية، لذلك تعاونت مع هؤلاء الفنانين الكبار لنطرح هذه الأغنية، وهم الملحن محمد يحيى والشاعر شريف عبيد والموزع الموسيقي أمين نبيل ومهندس الصوت ماهر صلاح، فاختيار أعمالي الفنية يستغرق وقتًا كبيرًا، لأنني أحترم جمهوري.

كيف كانت كواليس تصوير فيديو الأغنية؟

اجتهدت لتقديم أغنية جديدة مختلفة في الشكل والمضمون عن كل ما يجري طرحه في السوق، لذلك اخترت الفيديو يكون بسيطا، حيث فضلت أن يكون تصويرها بالكامل على الشاطئ، وكانت الكواليس جميلة، وكنت متأكدة من أن مشاهد البحر والشمس والهواء ستعجب الجمهور، أما الأغنية نفسها فعندما طرحها علي الملحن محمد يحيى أعجبت بها على الفور وتمت بشكل سريع في 4 أيام، حيث كنا انتهينا من تسجيلها ثم بدأنا في تصويرها مع المخرج Charles Chlela في منطقة "شكا" في شمال

لبنان التي تتميز بجمال رائع أحببت أن يراه الجمهور، أردت أن يرى الجمهور لبنان الحلو خاصة بعد ما نمر به من أوضاع غير مستقرة، وكيف ننسى الوجع بقلوبنا بعد حادث مرفأ بيروت.

هناك بالفعل أغنية جديدة، وهدفها أن يشعر الجمهور بالسعادة، ولدي ثقة كبيرة في أنها ستعجبهم، فهي تشبه أغنيات الديسكو، واسمها "الباب يفوّت جمل"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله، وألحان محمد يحيى أيضا والذي أحب العمل معه كثيرا فقدمنا معا عدة أعمال ناجحة بدءا من أغنية فارس أحلامي وأغاني مسلسل الأطفال نور مريم، ولقد انتهيت من تسجيلها بالفعل قبل انتشار فيروس كورونا، وبعد أن عدنا قررت طرحها قريبا، خاصة أنها غير مرتبطة بموعد معين كونها "ديسكو" فتصلح للطرح في أي وقت.

وهل هناك أغانٍ جديدة في الطريق للجمهور؟

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