انت الان تتابع خبر ممثلة شهيرة رفضت ارتباط عمرو دياب بشقيقتها لهذا السبب الصادم! ستصاب بالدهشه والجنون والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 04:20 مساءً | (خليج الجزيره)

انتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشابة تبتسم مع الفنان المصري ​عمرو دياب​ وكتب تعليقاً عليها أنها "فنانة كبيرة وشهيرة".

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي بصفحاتهم على أنها الممثلة المصرية إلهام شاهين، ليتضح لاحقاً أنها شقيقتها الممثلة المصري إيناس شاهين

فإن عمرو دياب كان بعلاقة حب مع إيناس، وبدأت القصة خلال مشاركته إلهام بفيلم "​السجينتان​" كأول عمل سينمائي له، ليرتبطا رسميا، لكن سرعان ما تم فسخ الخطوبة بسبب معارضة إلهام، كون عمرو دياب كان يبلغ من العمر 27 عاماً وإيناس 17 عاماً، كما كان عمرو دياب مازال ببداية مسيرته الفنية ورأت إلهام حينها أن ليس له مستقبل.

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