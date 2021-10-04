شاهد .. إيمي سمير غانم تنهار بعد ظهور شقيقتها دنيا بالمكياج وتوجه رسالة قاسية!

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم تنهار بعد ظهور شقيقتها دنيا بالمكياج وتوجه رسالة قاسية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 04:30 مساءً | (هبه الوهالي)

كتبت النجمة إيمي سمير غانم، رسالة حزينة وقاسية تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التي تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز.



وقالت إيمي في رسالتها التي أرفقتها بصورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا تتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس انا مش عارفه اكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن، بس الحقيقة اني اوحش من الأول".21576337

وأضافت "وكل حاجه عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء اكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسة واصبر اكتر من كده، والحمد الله علي اي ابتلاء انا راضيه". وتسلمت النجمة دنيا سمير غانم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، من المهرجان القومي للمسرح المصري، وبكت خلال التسليم وقالت: أشكر إدارة المهرجان على التكريم، وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.



وتداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة دنيا سمير غانم، صورة ظهرت فيه دنيا وهي تضع المكياج قبل دخولها قاعة خلال افتتاح الدورة الـ 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري.

ويعد هذا هو الظهور الأول لـدنيا سمير غانم بعد الفاجعة الأليمة كما حرصت دنيا أن تدخل الحفل دون ملاحظة أحد أو المرور على الريد كاربت و التسجيل مع القنوات. 21576337