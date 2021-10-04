شاهد .. بلقيس فتحي تفجر مفاجأه صادمه تسببت بإعتزالها الفن !

انت الان تتابع خبر بلقيس فتحي تفجر مفاجأه صادمه تسببت بإعتزالها الفن ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/10/04 الساعة 05:00 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت المطربه اليمنيه بلقيس فتحي، جمهورها، واعلنت إنها كانت تفكر جدياً في اعتزال الفن، خلال الفترة الأولى من انتشار

قالت بلقيس في لقائها عبر برنامج “أغاني من حياتي” على قناة MBC1، إنها شعرت بالإحباط والفشل وبدأت تفكر في أن تتجه لمجال آخر غير الغناء والفن.



اوضحت إنها كانت تشعر في هذه الفترة أن كورونا لن تنتهي، والأزمة التي يعيشها الناس مستمرة والعالم سينتهي قريباً، وبدأت تشعر أنها ليس عليها أن تنتج أي فن جديد.46785938



كما اعترفت أن شقيقتها أخبرتها أنها تمر باضطراب نفسي وعليها أن تقوم بجلسات تأمل حتى تخرج من هذه الحالة، وتحسنت بالفعل.



طمأنت جمهورها قائلة أنها الآن تعيش حالة جديدة ومختلفة لهذا فضلت أن تقدم أغنيات مختلفة.



تسببت في اصابة بلقيس بمرض متلازمة الكوخ وقالت إنها كانت ترفق لقاء أي أحد حتى أنها لم تتجرأ على النظر على المرآة لفترة طويلة، وكانت تشعر بالفشل والإحباط.



قالت إنها تعالجت من هذا المرض من خلال التأمل أو ما يعرف بالـ Meditation

لم توضح كثيرًا بلقيس مرض متلازمة الكوخ، وهو مرض نادر لم نسمع به إلا من خلال وإن مسعنا به يكون نادرًا.



وفقا لموقع “healthline” فإن حُمّى المقصورة أو متلازمة الكوخ من التعبيرات الشائعة التي تُستخدم لشرح الشعور بالملل أو الخمول لأنك كنت عالقًا بالداخل لبضع ساعات أو أيام.

لكن هذه ليست حقيقة الأعراض، وهي عبارة عن سلسلة من المشاعر السلبية والأحاسيس المؤلمة التي قد يواجهها الأشخاص إذا كانوا معزولين أو يشعرون بالانفصال عن العالم، وقد يصعب إدارة هذه المشاعر بدون تقنيات التأقلم المناسبة.



قال المختص النفسي والباحث في الإضطرابات السلوكية أسعد نمر إنه من الطبيعي ظهور مشكلات نفسية مرتبطة بمرحلة العودة بحذر لمزاولة الحياة اليومية منها أعراض قلق أو خوف من العدوى سواء للفرد نفسه أو لعائلته،

لكنها لا ترتقي لمستوى الإضطراب النفسي المشخص اكلينيكيًا إلا في حالة من لديهم تاريخ لمشكلة نفسية كالقلق المعمم، الرهاب، الوسواس القهري أو الإكتئاب.



أعراض متلازمة الكوخ؟

تتجاوز أعراض حُمّى المقصورة الشعور بالملل ومتجذرة في شعور قوي بالعُزلة، وتشمل مجموعة من المشاعر، مثل:

الأرق

الملل

التهيج

القلق

اليأس

الكآبة

الشعور بالوحدة

كما أن لحُمّى المقصورة العديد من الآثار العاطفية والجسدية والسلوكية، التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الشخص منها:



عدم القدرة على المشاركة في الأنشطة التي كان يجدها الشخص ممتعة أو ذات مغزى

الشعور بعدم القدرة على التواصل الجسدي مع الأصدقاء والعائلة

الشعور بعدم التحفيز والخمول بسبب قلّة العمل أو انعدامه

القلق بشكل متزايد بشأن الموارد المالية بسبب نقص الدخل

صعوبة في التركيز46785938