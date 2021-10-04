اتفرج – أصالة ترقص مع زوجها فائق حسن

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ترقص مع زوجها فائق حسن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت الفنانة السورية أصالة نصري في فيديو مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه أصالة أثناء رقصها مع زوجها الشاعر فائق حسن ويبدو عليهما السعادة والانسجام فيما ينهما.

و ظهرت أصالة ترتدي فستاناً من اللون الأبيض وتؤدي بعض الحركات الراقصة برفقة زوجها خلال إحدى الحفلات حسب ما يبدو من المقطع.

و حسب الصورة كانت أصالة و هي تحتضن زوجها، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، كما وضعت على شعرها زهورا طبيعية من اللون نفسه، فيما ظهر فائق مرتديًا “تي شيرت” باللون الأبيض ونظارات شمسية.

و في وقت سابق أعلنت المطربة السورية أصالة، زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وسط مباركات وتهاني كبيرة من زملائها في الوسط الفني سواء في مصر أو الوطن العربي.

وكانت أصالة نصري أعلنت، في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج دام 14 عاما